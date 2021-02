Governo: Meloni, Lega e FI si assumeranno le loro responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in una intervista a "Il Fatto Quotidiano" spiega che effetto le ha fatto vedere il vertice tra Salvini e Berlusconi. "Il centrodestra è una realtà plurale nella quale c'è chi la pensa in maniera diversa. Non penso che qualcuno voglia arrogarsi il diritto di rappresentare tutta la coalizione ed è normale che Salvini e Berlusconi si siano incontrati anche solo per concordare una linea e, credo, per difendersi dal fatto che la maggioranza con Draghi ce l'avrà comunque l'asse M5S-Pd". Quanto alla svolta europeista di Salvini, "non intendo polemizzare con gli alleati e rispetto le loro scelte, così come chiedo rispetto per le mie. Se qualcuno è convinto delle sue idee è bene che utilizzi il suo tempo a difenderle e non a sindacare quelle degli altri, per cui preferisco spiegare la mia scelta che giudicare quella degli altri". Il presidente però propose a entrambi un patto anti-inciucio e Salvini è già al secondo governo diverso in questa legislatura. "Quel patto non serve come garanzia nei miei confronti: in politica ciascuno si assume le proprie responsabilità esclusivamente di fronte ai cittadini. Siamo una coalizione che sta insieme per scelta, perché le nostre idee sono compatibili. Non sarà questa fase a dividerci, confido che resteremo compatti alle Amministrative e che, se gli italiani vorranno, governeremo insieme il Paese", ha concluso Meloni. (Res)