Primo colloquio tra Biden e Xi, il presidente Usa esprime "preoccupazioni" sulle pratiche cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha intrattenuto nelle scorse ore il primo colloqui telefonico con l'omologo cinese Xi Jinping. Lo ha riferito la Casa Bianca tramite una nota. Nel corso della conversazione, Biden ha espresso le "fondamentali preoccupazioni" degli Stati Uniti in merito alle pratiche commerciali della Cina, alla stretta autoritaria su Hong Kong e agli abusi ai danni della minoranza uigura, oltre a criticare le crescenti pressioni cinesi per l'egemonia nella macro-regione asiatica, "incluse quelle ai danni di Taiwan". Il colloquio, che si è tenuto nella notte di ieri (ora Usa), è stato il primo tra i due leader dall'insediamento di Biden alla Casa Bianca, nella veste di 46mo presidente Usa. Durante la conversazione telefonica, Biden ha espresso i propri auguri al popolo cinese in occasione del Nuovo anno lunare.Secondo la Casa Bianca, durante il colloquio telefonico Biden "ha affermato le priorità di tutelare la sicurezza, la prosperità, la salute e lo stile di vita dei cittadini americani, e di preservare un Indo-pacifico libero e aperto". Proprio ieri, 10 febbraio, il dipartimento della Difesa Usa ha annunciato l'istituzione di una task force sulla Cina, che dovrebbe assistere la nuova amministrazione presidenziale nella ridefinizione delle politiche nei confronti della prima potenza asiatica. Il colloquio tra i due capi di Stato a pochi giorni dall’intervista all’emittente “Cbs” in cui Biden, dopo aver assicurato che gli Usa non si sottrarranno al confronto con la Cina, aveva parlato del capo dello Stato cinese dicendo che in lui "non c'è un briciolo di democrazia". Xi si è congratulato con Biden per l’elezione a presidente degli Stati Uniti il 25 gennaio scorso, a cinque giorni dall’inaugurazione. "Promuovere uno sviluppo sano e stabile delle relazioni Cina-Stati Uniti non solo risponde agli interessi fondamentali dei popoli in entrambi i paesi, ma soddisfa anche le aspettative comuni della comunità internazionale", ha affermato Xi nel suo messaggio.La scorsa settimana, durante il suo primo discorso ufficiale di politica estera, nel corso di una visita al dipartimento di Stato, Biden ha promesso di opporsi a quelli che ha definito "abusi economici" e "atteggiamenti aggressivi" da parte della Cina, ma si è anche detto pronto a esplorare aree di cooperazione con la prima Potenza asiatica. Il presidente ha spiegato di voler ricostruire le alleanze degli Stati Uniti - minato a suo parere dal predecessore Donald Trump - per farne il primo strumento di promozione della politica estera Usa. Biden ha messo in guardia dalle "crescenti ambizioni" della Cina a rivaleggiare con gli Stati Uniti, ma si è detto anche convinto che la sua amministrazione possa competere "da una posizione di forza, ricostruendo secondo presupposti migliori sul fronte interno, lavorando coi nostri alleati e partner, rinnovando il nostro ruolo nelle istituzioni internazionali, e rivendicando la nostra credibilità e autorità morale". "Fronteggeremo gli abusi economici della Cina, neutralizzeremo le sue azioni aggressive e coercitive, ci opporremo agli attacchi della Cina ai diritti umani, alla proprietà intellettuale e alla governance globale", ha affermato l'inquilino della Casa Bianca, aggiungendo però che gli Stati Uniti sono "pronti a lavorare con Pechino quando farlo è nell'interesse dell'America". L'amministrazione presidenziale Usa ha suggerito che un piano di potenziale cooperazione con la Cina è quello del mutamento climatico.Durante il suo discorso presso il dipartimento di Stato, Biden ha ribadito l'ambizione di restaurare il tradizionale ruolo degli Stati Uniti come alfieri della democrazia, ed ha ribadito di voler adottare una linea dura contro il golpe militare verificatosi a Myanmar lo scorso primo febbraio. "In democrazia, la forza non dovrebbe mai cercare di sovrastare il volere del popolo, o cercare di cancellare l'esito di elezioni credibili", ha detto Biden. L'inquilino della Casa Bianca ha anche annunciato una revisione globale della postura delle forze Usa, tesa a riallineare la presenza militare del paese alle priorità di politica estera dell'amministrazione. Biden ha confermato la sospensione dei piani del suo predecessore per il parziale ritiro delle forze Usa dalla Germania. e la fine di ogni coinvolgimento nel conflitto militare dello Yemen, definito dal presidente una "catastrofe umanitaria". Durante il suo discorso, durato circa 20 minuti, Biden non ha fatto alcun riferimento alla Corea del Nord. (Nys)