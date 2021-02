Bielorussia: al via oggi l'Assemblea popolare, si attende annuncio emendamenti costituzionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via oggi la sesta edizione dell’Assemblea popolare panbielorussa che si terrà a Minsk sino alla giornata di domani in un complesso contesto socio-politico nazionale. Dopo le elezioni presidenziali dell'agosto 2020, vinte per la sesta volta da Aleksandr Lukashenko, nel Paese sono iniziate massicce manifestazioni organizzate dall’opposizione. E sebbene l'attività di protesta sia ora molto inferiore rispetto a sei mesi fa, ci sono ancora persone che sono apertamente in disaccordo con le politiche delle autorità. I manifestanti hanno organizzato cortei e manifestazioni persino nei cortili degli stabili residenziali, esponendo i simboli bianchi e rossi diventati simbolo del movimento d’opposizione a Lukashenko. In questo contesto, l’Assemblea popolare panbielorussa dovrebbe diventare un momento di unione per i cittadini bielorussi e fornire risposte alle loro domande, in primis quella relativa ai cambiamenti nel Paese, quali saranno e quando avverranno. Il tema principale dell’Assemblea saranno gli emendamenti costituzionali che verranno presentati proprio nella due giorni di riunione. In questo contesto, Lukashenko ha affermato che durante l’Assemblea popolare dovrebbe essere annunciata anche la data del referendum popolare durante la quale verranno votati gli emendamenti costituzionali. (segue) (Rum)