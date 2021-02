Bielorussia: al via oggi l'Assemblea popolare, si attende annuncio emendamenti costituzionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La figura più in vista dell'opposizione bielorussa è Svetlana Tikhanovskaja, candidata alle presidenziali dello scorso agosto che ha deciso di lasciare il Paese in seguito alle minacce subite dalle autorità di Minsk. Tikhanovskaja è stata ascoltata dalle principali cancellerie europee, è intervenuta persino all'Europarlamento di Strasburgo e nei giorni scorsi è stata audita dalla commissione Esteri della Camera dei deputati. Nel suo intervento, l'oppositrice ha detto che le autorità italiane possono aiutare il popolo della Bielorussia nella lotta per la libertà e la democrazia attraverso tre pilastri: mettere pressione sul regime di Minsk, sostenere la società civile e battersi perché venga garantita la giustizia nel Paese. In merito al mettere pressione sull’apparato di Aleksandr Lukashenko, “quanto maggiore è quello che riusciamo a strappare al regime, maggiori saranno i danni”, ha detto Tikhanovskaja. L’attivista ha quindi chiesto che venga sospeso l’import dalle aziende statali di Lukashenko, con una contemporanea imposizione di sanzioni. Le aziende italiane dovrebbero imporre una collaborazione con i partner bielorussi, “assicurandosi che essi siano a favore dei diritti dei cittadini”. Tikhanovskaja propone poi un temporaneo congelamento degli investimenti in Bielorussia, “per indebolire la macchina del regime”. (segue) (Rum)