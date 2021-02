Bielorussia: al via oggi l'Assemblea popolare, si attende annuncio emendamenti costituzionali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo pilastro nell’attività delle istituzioni italiane deve essere quello del sostegno alla società civile bielorussa. L’Italia, a detta della leader dell’opposizione, “può semplificare le procedure per i visti”, aiutando le persone che vogliono fuggire dal Paese e facilitando l’uscita dalla di coloro che vengono perseguitati dal regime. Il terzo pilastro “è il problema della giustizia”. “Chi ha partecipato a manifestazioni pacifiche può venire condannato a sette anni di carcere, anche i minori. Vale per tutte le categorie, anche giornalisti, insegnanti, operatori sanitari. Dobbiamo guardare al modello di giustizia degli altri Paesi”, ha spiegato Tikhanovskaja. L’attivista auspica che vengano avviati casi penali contro le forze dell’ordine, anche singoli membri della pubblica sicurezza bielorussa, mandando un messaggio chiaro al regime, “per cui non avranno l’impunità” rispetto alle loro azioni. (segue) (Rum)