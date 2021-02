Bielorussia: al via oggi l'Assemblea popolare, si attende annuncio emendamenti costituzionali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo intervento, l'oppositrice ha parlato anche delle prospettive che potrebbe portare l'arrivo di Joe Biden alla presidenza degli Stati Uniti per la Bielorussia. “Sappiamo che Joe Biden sosterrà i cittadini bielorussi nella loro lotta per la libertà. Siamo in contatto con la sua amministrazione”, ha detto Tikhanovskaja. Negli Usa è in discussione una legge sulla procedura per i visti, ha spiegato l’attivista. “Ho incontrato il futuro ambasciatore statunitense in Bielorussia. Mi hanno garantito che non smetteranno di aiutare il nostro popolo, di esercitare pressione sul regime. Se Usa, Canada, Ue e Regno Unito agiranno insieme, potranno ottenere dei risultati e portare al rilascio dei prigionieri”, ha concluso l'oppositrice bielorussa. (Rum)