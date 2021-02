Francia-Libano: Macron e Hariri discutono di ostacoli a formazione nuovo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro incaricato del Libano, Saad Hariri, ha incontrato ieri il presidente francese, Emmanuel Macron, in occasione di una “cena di lavoro” all’Eliseo. Lo ha riferito lo stesso Hariri in un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter. Hariri “ha risposto all’invito del presidente francese Macron a una cena di lavoro nel Palazzo della presidenza francese a Parigi”, si legge in un tweet. “Durante l’incontro, durato due ore, le parti hanno discusso degli ultimi sviluppi regionali e degli sforzi di Hariri per restaurare le relazioni arabe del Libano e per mobilitare sostegno al Paese nell’affrontare le crisi in cui versa”, prosegue. Le parti hanno inoltre affrontato “gli sforzi della Francia e del suo presidente per offrire sostegno internazionale al Libano, non appena si sarà formato un governo in grado di fare le riforme necessarie a fermare il collasso economico e di ricostruire ciò che è stato distrutto a Beirut dopo l’esplosione dello scorso (4) agosto”. “In questo contesto”, prosegue il tweet, Hariri e Macron hanno discusso delle “difficoltà interne libanesi che ostacolano la formazione del nuovo governo e dei possibili mezzi per superarle”. (Res)