Trasporto aereo: Emirates esclude ripresa settore entro la fine dell’anno

- Il presidente della compagnia aerea Emirates, Tim Clark, ha stimato che la crisi del trasporto aereo mondiale dovuta alla pandemia di Covid-19 durerà fino alla fine di quest’anno, mentre gli Stati ricominciano ad applicare restrizioni severe per contrastare la diffusione del virus. Durante un incontro virtuale organizzato dalla società di consulenza Capa, Clark ha detto che la ripresa richiederà “più tempo di quanto sperassi”, secondo l’emittente statunitense “Cnbc”. “Credo che verosimilmente vedremo alcune difficoltà. Non vedremo un ritorno in forze, come speravo lo scorso luglio e agosto. Credo che forse il traffico tornerà nell’ultimo trimestre di quest’anno”, ha detto Clark. (Res)