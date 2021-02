Energia: Kufpec annuncia importante scoperta gas naturale in Malesia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia kuwaitiana per l‘esplorazione petrolifera all’estero (Kufpec) ha annunciato un’importante scoperta di gas naturale in Malesia. La scoperta è “il maggior risultato ottenuto nell’esplorazione di gas nella storia della compagnia”, riferisce l’agenzia di stampa kuwaitiana “Kuna”. La scoperta secondo l’agenzia è stata confermata nel secondo pozzo di valutazione Lang Lebah-2 nel settore Sk-410b. La compagnia ha iniziato a perforare il secondo pozzo dopo i risultati positivi ottenuti nel primo pozzo Lang Lebah-1rdr2 nel 2019, nello stesso settore, localizzato circa 90 chilometri al largo della costa di Sarawak. Nel settore Kufpec possiede una quota del 42,5 per cento, in partenariato con Petronas Charigali (15 per cento) e l’operatore Pttephko, anch’esso al 42,5 per cento. Dopo il completamento della perforazione è stato scoperto che il pozzo ha una capacità produttiva giornaliera di 50 milioni di piedi cubici di gas. (Res)