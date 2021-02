Taiwan: Covid, cinque milioni di dosi di vaccino Moderna in arrivo tra maggio e giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre cinque milioni di dosi del vaccino sviluppato dalla società farmaceutica statunitense Moderna dovrebbero essere consegnate a Taiwan tra maggio e giugno. Lo ha reso noto il Centro di comando epidemico (Cecc) dell'Isola, dopo che Moderna ha annunciato un accordo di fornitura con il governo di Taiwan. In un briefing con la stampa, il ministro della Salute Chen Shih-chung, a capo del Cecc, ha detto che i 5,05 milioni di dosi di vaccino saranno spediti nei congelatori, poiché devono essere mantenuti a una temperatura di meno 20 gradi Celsius. "I congelatori dei vaccini saranno consegnati agli uffici sanitari o ad altre entità designate dal governo in tutti i 22 comuni di Taiwan, che saranno responsabili della loro distribuzione agli ospedali e alle cliniche locali", ha spiegato Chen. Il vaccino Moderna è risultato efficace per circa il 95 per cento nel prevenire le infezioni da coronavirus, negli studi clinici di Fase 3. (segue) (Inn)