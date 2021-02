Taiwan: Covid, cinque milioni di dosi di vaccino Moderna in arrivo tra maggio e giugno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una dichiarazione rilasciata il 9 febbraio, Moderna ha affermato di aver stipulato un accordo con il governo di Taiwan per la fornitura di cinque milioni di dosi di vaccino anti-Covid. Nella stessa dichiarazione ha annunciato che fornirà dieci milioni di dosi di vaccino alla Colombia. "Ringraziamo i governi di Taiwan e Colombia per aver collaborato con noi per portare il vaccino anti-Covid Moderna a Taiwan e in Colombia", ha dichiarato l'amministratore delegato della casa farmaceutica Stéphane Bancel. "Entrambi i governi si sono mossi rapidamente per ottenere ciò di fronte alla pandemia e apprezziamo la loro collaborazione". (segue) (Inn)