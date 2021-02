Olimpiadi di Tokyo: il presidente Mori verso le dimissioni dopo le dichiarazioni sessiste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Comitato olimpico del Giappone ed ex primo ministro di quel Paese, Yoshiro Mori, rassegnerà le dimissioni dal proprio incarico, dopo una settimana di polemiche seguite a sue dichiarazioni di stampo sessista. Lo riferisce la stampa giapponese, secondo cui l'ex premier 83enne, che pur scusandosi aveva inizialmente rifiutato di fare un passo indietro, avrebbe ceduto a pressioni crescenti provenienti probabilmente anche dal governo giapponese, oltre alle critiche giunte dal Comitato olimpico internazionale. Il Comitato organizzatore dei Giochi di Tokyo avrebbe già offerto il ruolo di Mori all'84enne Saburo Kawabushi, ex presidente della Japan Football Association. Il cambio di direzione non è privo di complicazioni: giunge infatti a soli cinque mesi dalla data ufficiale di inizio delle Olimpiadi, se cui continuano però a gravare le incertezze legate alla pandemia.Lo scorso 3 febbraio, Mori ha lamentato la tendenza delle donne a "parlare troppo" ed esprimere "un eccessivo senso di rivalità", in risposto ad una richiesta di aumentare la diversità di genere all'interno del consiglio del Comitato olimpico giapponese. "Quando una donna alza la mano per parlare, tutte le altre sentono la necessitò di fare altrettanto. Finiscono tutte per dire qualcosa", ha dichiarato Mori, facendo riferimento alla sua precedente esperienza di presidente della Federazione del rugby giapponese. "Mi è stato detto che se aumentassimo la presenza femminile, dovremmo ridurre il tempo a disposizione per gli interventi. In caso contrario, non smetterebbero mai di parlare, e sarebbe un problema". Le dichiarazioni di Mori, rilanciate dai media, hanno scatenato polemiche e contestazioni sui social media, e in particolare su Twitter, dove si sono rapidamente moltiplicate le richieste di dimissioni.Altri utenti, invece, hanno sostenuto che Mori non sia sessista, quanto piuttosto "vittima" della sua età avanzata - 83 anni - e di una concezione die rapporti sociali ormai datata. In risposta alle polemiche innescate dalle sue dichiarazioni, Mori si era scusato, rifiutando però di dimettersi: "Le espressioni che ho usato sono contrarie allo spirito delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi. Sono state inappropriate", aveva dichiarato Mori durante una conferenza stampa. "Vorrei ritrattare le mie dichiarazioni e scusarmi con chiunque si sia sentito offeso", aveva proseguito l'ex premier 83enne, precisando però che "non ho intenzione di rassegnare le dimissioni. Ho lavorato duramente e dato molto negli ultimi sette anni, non ritengo di dover fare un passo indietro".Almeno 390 volontari coinvolti nei preparativi per le Olimpiadi e le Paralimpiadi estive di Tokyo hanno fatto venir meno il loro sostegno all'evento, in risposta alle dichiarazioni sessiste dell'ex premier giapponese e presidente del Comitato organizzativo dell'evento, Yoshiro Mori. Lo ha reso noto il comitato stesso ieri, 7 febbraio. Secondo la stampa giapponese, i volontari hanno fornito una varietà di giustificazioni, ma tutti hanno fatto un passo indietro a meno di una settimana dalla polemica che ha coinvolto l'ex premier. Gli organizzatori delle Olimpiadi di Tokyo possono contare su circa 80mila volontari per la conduzione dell'evento, che è stato rinviato di un anno a causa della pandemia.Quasi il 60 per cento dei cittadini giapponesi consultati nell'ambito di un sondaggio dell'agenzia di stampa "Kyodo" ritiene che l'ex premier Yoshihiro Mori non sia più adatto all'incarico di direttore del Comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo, dopo le sue dichiarazioni sessiste della scorsa settimana. Appena il 6,8 per cento degli intervistati nell'ambito del sondaggio, pubblicato da "Kyodo" domenica, 7 febbraio, ritiene invece che Mori sia "qualificato" per l'incarico. Il sondaggio telefonico ha coinvolto 703 utenze di telefonia fissa e 1.326 di telefonia mobile. Dalla rilevazione emerge che il 47,1 per cento dei cittadini giapponesi preferirebbe un ulteriore rinvio delle Olimpiadi estive a causa della pandemia, mentre il 35,2 per cento degli intervistati vorrebbe addirittura la cancellazione dell'evento. Il sondaggio rileva inoltre un ulteriore calo del consenso al governo del premier Yoshihide Suga: meno 2,5 punti percentuali rispetto a gennaio, al 38,8 per cento. (Git)