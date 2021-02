Bielorussia: al via l'Assemblea popolare, atteso l'annuncio sugli emendamenti costituzionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via oggi la sesta edizione dell’Assemblea popolare panbielorussa che si terrà a Minsk sino alla giornata di domani in un complesso contesto socio-politico nazionale. Dopo le elezioni presidenziali dell'agosto 2020, vinte per la sesta volta da Aleksandr Lukashenko, nel Paese sono iniziate massicce manifestazioni organizzate dall’opposizione. E sebbene l'attività di protesta sia ora molto inferiore rispetto a sei mesi fa, ci sono ancora persone che sono apertamente in disaccordo con le politiche delle autorità. I manifestanti hanno organizzato cortei e manifestazioni persino nei cortili degli stabili residenziali, esponendo i simboli bianchi e rossi diventati simbolo del movimento d’opposizione a Lukashenko. In questo contesto, l’Assemblea popolare panbielorussa dovrebbe diventare un momento di unione per i cittadini bielorussi e fornire risposte alle loro domande, in primis quella relativa ai cambiamenti nel Paese, quali saranno e quando avverranno. Il tema principale dell’Assemblea saranno gli emendamenti costituzionali che verranno presentati proprio nella due giorni di riunione. In questo contesto, Lukashenko ha affermato che durante l’Assemblea popolare dovrebbe essere annunciata anche la data del referendum popolare durante la quale verranno votati gli emendamenti costituzionali.La figura più in vista dell'opposizione bielorussa è Svetlana Tikhanovskaja, candidata alle presidenziali dello scorso agosto che ha deciso di lasciare il Paese in seguito alle minacce subite dalle autorità di Minsk. Tikhanovskaja è stata ascoltata dalle principali cancellerie europee, è intervenuta persino all'Europarlamento di Strasburgo e nei giorni scorsi è stata audita dalla commissione Esteri della Camera dei deputati. Nel suo intervento, l'oppositrice ha detto che le autorità italiane possono aiutare il popolo della Bielorussia nella lotta per la libertà e la democrazia attraverso tre pilastri: mettere pressione sul regime di Minsk, sostenere la società civile e battersi perché venga garantita la giustizia nel Paese. In merito al mettere pressione sull’apparato di Aleksandr Lukashenko, “quanto maggiore è quello che riusciamo a strappare al regime, maggiori saranno i danni”, ha detto Tikhanovskaja. L’attivista ha quindi chiesto che venga sospeso l’import dalle aziende statali di Lukashenko, con una contemporanea imposizione di sanzioni. Le aziende italiane dovrebbero imporre una collaborazione con i partner bielorussi, “assicurandosi che essi siano a favore dei diritti dei cittadini”. Tikhanovskaja propone poi un temporaneo congelamento degli investimenti in Bielorussia, “per indebolire la macchina del regime”.Il secondo pilastro nell’attività delle istituzioni italiane deve essere quello del sostegno alla società civile bielorussa. L’Italia, a detta della leader dell’opposizione, “può semplificare le procedure per i visti”, aiutando le persone che vogliono fuggire dal Paese e facilitando l’uscita dalla di coloro che vengono perseguitati dal regime. Il terzo pilastro “è il problema della giustizia”. “Chi ha partecipato a manifestazioni pacifiche può venire condannato a sette anni di carcere, anche i minori. Vale per tutte le categorie, anche giornalisti, insegnanti, operatori sanitari. Dobbiamo guardare al modello di giustizia degli altri Paesi”, ha spiegato Tikhanovskaja. L’attivista auspica che vengano avviati casi penali contro le forze dell’ordine, anche singoli membri della pubblica sicurezza bielorussa, mandando un messaggio chiaro al regime, “per cui non avranno l’impunità” rispetto alle loro azioni.Nel suo intervento, l'oppositrice ha parlato anche delle prospettive che potrebbe portare l'arrivo di Joe Biden alla presidenza degli Stati Uniti per la Bielorussia. “Sappiamo che Joe Biden sosterrà i cittadini bielorussi nella loro lotta per la libertà. Siamo in contatto con la sua amministrazione”, ha detto Tikhanovskaja. Negli Usa è in discussione una legge sulla procedura per i visti, ha spiegato l’attivista. “Ho incontrato il futuro ambasciatore statunitense in Bielorussia. Mi hanno garantito che non smetteranno di aiutare il nostro popolo, di esercitare pressione sul regime. Se Usa, Canada, Ue e Regno Unito agiranno insieme, potranno ottenere dei risultati e portare al rilascio dei prigionieri”, ha concluso l'oppositrice bielorussa. (Rum)