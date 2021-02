Brexit: l'Ue esclude cambiamenti al protocollo nordirlandese, "prima Londra lo applichi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha escluso che possano esservi "grandi cambiamenti" al protocollo sull'Irlanda del Nord contenuto all'interno dell'accordo sulla Brexit raggiunto nel 2019 tra Londra e Bruxelles. In una lettera inviata dal vice presidente della Commissione europea Maros Sefcovic al ministro dell'Ufficio di gabinetto britannico Michael Gove, Bruxelles afferma che prima che la Commissione possa considerare qualsiasi flessibilità in merito all'applicazione del protocollo il Regno Unito dovrà "osservare in pieno" l'accordo.La lettera giunge a poche ore dall'incontro, che a Londra sperano possa essere decisivo, proprio tra Sefcovic e Gove, nella quale il vice-presidente della Commissione ha affermato che "la soluzione (il protocollo nordirlandese) presa di comune accordo tra Regno Unito e Unione europea [...] è pensata per assicurare chiarezza e certezza alle persone e alle imprese coinvolte".Sefcovic ha inoltre indicato diverse aree in cui il Regno Unito non starebbe ottemperando agli obblighi presi. Tra le mancanze segnalate dalla Commissione, vi sarebbero "molti pochi controlli di identità sul trasporto di merci" e "un numero molto limitato di controlli su merci che non siano animali vivi, pesce e piante", sottolineando come "tutte le spedizioni non in regola" vengano comunque accettate all'arrivo, anche se destinate verso la Repubblica d'Irlanda e non l'Irlanda del Nord. Secondo il vice-presidente, diversi beni starebbero entrando in Irlanda del Nord "senza essere dichiarati e senza validi documenti", e il Regno Unito non avrebbe ancora permesso a ispettori europei di verificare in tempo reale il funzionamento dei sistemi informatici di controllo doganale britannici. (Rel)