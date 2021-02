Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, giovedì 11 febbraio, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 8.30 - seduta in vedeoconferenza delle Commissioni IV, e Pari Opportunità. Odg: approfondimento situazione senza fissa dimora sul territorio cittadinoREGIONEore 9, Casa circondariale Lorusso e Cutugno (via Agleitta 35), i garanti regionali dei detenuti Bruno Mellano e per l'infanzia e l'adolescenza Ylenia Serra, con l'assessore regionale al Welfare Chiara Caucino, visitano l'Istituto a custodia attenuata per detenute madri (Icam).ore 15, il vicepresidente Carosso partecipa in videoconferenza al tavolo di lavoro “I giovedì della situazione normativa dell’edilizia” organizzato dal Comitato Regionale dei Collegi dei Geometri e Geometri Laureati Piemonte.ore 15, Saluzzo, Centrale Operativa NUE 112, l'assessore Icardi partecipa in video collegamento in occasione della Giornata Europea del Numero Unico Emergenza.(Rpi)