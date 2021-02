Energia: commissaria Simson, sfrutteremo gasdotti esistenti per le forniture di idrogeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea svilupperà il suo sistema di approvvigionamento di idrogeno, che può essere in gran parte costituito da gasdotti e altre infrastrutture che sono attualmente destinati al gas naturale. Lo ha detto la commissario europeo all'Energia, Kadri Simson, in un'intervista all’agenzia di stampa “Ria Novosti”. "La futura rete destinata all’idrogeno dell'Ue dovrebbe consistere in gran parte dalle infrastrutture che oggi utilizziamo per il gas naturale, ma ne richiederà anche di nuove", ha osservato Simson. La Commissione europea attualmente assegna la priorità all'idrogeno rinnovabile prodotto principalmente utilizzando l'energia eolica e solare, ha spiegato Simson. Negli anni a venire sino al 2024, l'Ue prevede di supportare l'installazione di almeno sei gigawatt di elettrolizzatori di idrogeno rinnovabile negli Stati membri e la produzione di una tonnellata di idrogeno rinnovabile, ha aggiunto Simson. Nel periodo tra il 2025 e il 2030, l'idrogeno dovrebbe essere completamente integrato nel sistema energetico dell'Ue, con almeno 40 gigawatt di elettrolizzatori di idrogeno rinnovabile e la produzione sino a 10 milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile, ha proseguito la commissaria. "Per garantire la fornitura di idrogeno ai consumatori, le valutazioni attuali suggeriscono che nel prossimo decennio saranno necessari investimenti per 65 miliardi di euro per il trasporto, la distribuzione e lo stoccaggio dell'idrogeno e le stazioni di rifornimento di idrogeno", ha osservato Simson.(Rum)