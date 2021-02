Energia: commissaria Ue Simson, crisi pandemica non ha influito su forniture energetiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attuale crisi economica, causata dalla risposta alla pandemia di coronavirus, non ha influito sugli approvvigionamenti energetici per i cittadini e le imprese europee. Lo ha detto in un'intervista all’agenzia di stampa “Ria Novosti” la commissaria europea all'Energia Kadri Simson. "L'attuale crisi ha messo alla prova il nostro sistema energetico europeo. Ma sono orgogliosa di poter dire che ha dimostrato la sua forza e resilienza. Non c'è stato alcun impatto sulla sicurezza dell'approvvigionamento per i nostri cittadini o imprese", ha detto Simson. Secondo la commissaria, gli Stati membri dell'Ue e le società energetiche europee e gli operatori di rete erano preparati alla crisi e hanno fatto "i passi giusti al momento giusto". "Anche l'industria delle energie rinnovabili ha dimostrato di essere molto resistente", ha aggiunto Simson. (Rum)