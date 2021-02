Moldova: premier incaricata Gavrilita oggi chiederà il voto di fiducia al Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La candidata alla carica di primo ministro, Natalia Gavrilita, chiederà oggi la fiducia del Parlamento dopo aver presentato la sua squadra e il programma di governo. Lo riferisce l'agenzia moldava d'informazione "Ipn Moldova". I commentatori politici di Chisinau sostengono che ci sono poche probabilità che il governo Gavrilita oggi ottenga la fiducia, lo scopo principale di questa nomina essendo un primo passo verso elezioni parlamentari anticipate. Il programma di governo del primo ministro nominato si chiama "Moldova Buona". In un messaggio su Facebook, Gavrilita ha annunciato che la sua squadra sta compiendo un passo decisivo verso le elezioni anticipate di cui il Paese ha bisogno. "Se gli attuali deputati non possono votare per un piano d'azione anticorruzione, anticrisi e pro sviluppo, lo faranno le persone alle elezioni anticipate", ha detto Gavrilita. Il programma afferma che questo governo, se otterrà la fiducia, è determinato e pronto ad agire a beneficio del popolo e dell'interesse del paese. Secondo il documento, l’esecutivo "si impegna a orientare il mandato sulla gestione più responsabile della crisi economica e pandemica, ripulendo le istituzioni statali dai corrotti e organizzando elezioni anticipate libere ed eque". (segue) (Rob)