Moldova: premier incaricata Gavrilita oggi chiederà il voto di fiducia al Parlamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati del Partito azione e solidarietà (Pas) – la formazione da cui viene anche Natalia Gavrilita – hanno dichiarato apertamente che vogliono elezioni anticipate. Anche la piattaforma Dignità e Verità e il Partito democratico (Pdm) ha annunciato che sosterrà questo approccio e non voteranno per il governo Gavrilita. Gli altri gruppi parlamentari hanno annunciato che decideranno dopo la presentazione del programma di governo. Sebbene inizialmente i socialisti avessero affermato di non escludere di votare per il governo Gavrilita, il leader del Partito socialista della Moldova (Psrm), Igor Dodon, ha successivamente affermato che i deputati della forza politica non avrebbero votato per il governo da lei proposto. (Rob)