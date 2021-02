Usa: impeachment Trump, per il senatore Graham il processo "si chiuderà entro domenica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore repubblicano del South Carolina, Lindsey Graham, ha dichiarato ieri, 10 febbraio, che il processo di impeachment a carico dell'ex presidente Donald Trump "si chiuderà entro domenica". Al termine della seconda giornata del processo, Graham ha duramente criticato la linea d'accusa presentata contro Trump dai manager nominati dalla Camera a maggioranza democratica: "Questa trovata sta collassando di fronte ai nostri occhi, e i voti per l'assoluzione (di Trump) stanno aumentando, perciò sarà tutto finito entro domenica, o almeno lo auspico per il bene del Paese". Durante la seconda giornata del processo di impeachment contro Trump, in corso al Senato, i deputati democratici incaricati di rappresentare l'accusa all'ex presidente hanno esibito, come presunta prova incriminante, alcune riprese video dell'evacuazione da Capitol Hill dell'ex vicepresidente Mike Pence e del senatore repubblicano Mitt Romney lo scorso 6 gennaio, in occasione dell'assalto al Campidoglio da parte di sostenitori dell'ex presidente. "Credo che la maggior parte dei repubblicani abbia trovato la presentazione da parte dei manager della Camera offensiva e assurda", ha però dichiarato Graham. (segue) (Nys)