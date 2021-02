Usa-Cina: primo colloquio telefonico tra i presidenti Biden e Xi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il suo discorso presso il dipartimento di Stato, Biden ha ribadito l'ambizione di restaurare il tradizionale ruolo degli Stati Uniti come alfieri della democrazia, ed ha ribadito di voler adottare una linea dura contro il golpe militare verificatosi a Myanmar lo scorso primo febbraio. "In democrazia, la forza non dovrebbe mai cercare di sovrastare il volere del popolo, o cercare di cancellare l'esito di elezioni credibili", ha detto Biden. L'inquilino della Casa Bianca ha anche annunciato una revisione globale della postura delle forze Usa, tesa a riallineare la presenza militare del paese alle priorità di politica estera dell'amministrazione. Biden ha confermato la sospensione dei piani del suo predecessore per il parziale ritiro delle forze Usa dalla Germania. e la fine di ogni coinvolgimento nel conflitto militare dello Yemen, definito dal presidente una "catastrofe umanitaria". Durante il suo discorso, durato circa 20 minuti, Biden non ha fatto alcun riferimento alla Corea del Nord. (Nys)