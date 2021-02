Usa-Cina: Biden visita il Pentagono, annuncia nuova task force per la revisione strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato ieri, 10 febbraio, che il dipartimento della Difesa istituirà una nuova task force incaricata della revisione della strategia nei confronti della Cina, che presenterà le proprie raccomandazioni alla Casa Bianca "entro i prossimi mesi". "Dobbiamo far fronte alle sfide crescenti poste dalla Cina per mantenere la pace e difendere i nostri interessi nell'Indo-Pacifico e a livello globale", ha dichiarato Biden, nel corso della prima visita al Pentagono dopo il suo insediamento alla Casa Bianca. Della cosiddetta "Task Force sulla Cina" faranno parte 15 dipendenti civili e militari del dipartimento della Difesa, guidati dal vicesegretario Ely Ratner, già viceconsigliere per la sicurezza nazionale di Biden tra il 2015 e il 2017. La task force presenterà raccomandazioni al capo del Pentagono, Lloyd Austin, in merito a "priorità chiave e punti decisionali per poter segnare un percorso netto nell'avanzamento delle questioni relative alla Cina", ha dichiarato Biden. Tra le priorità oggetto dello studio della task force, il Pentagono ha citato la tecnologia, l'intelligence, le alleanze e la postura militare degli Stati Uniti. (segue) (Nys)