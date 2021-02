Usa-Cina: Biden visita il Pentagono, annuncia nuova task force per la revisione strategica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha intrattenuto nelle scorse ore il primo colloqui telefonico con l'omologo cinese Xi Jinping. Lo ha riferito la Casa Bianca tramite una nota. Nel corso della conversazione, Biden ha espresso le "fondamentali preoccupazioni" degli Stati Uniti in merito alle pratiche commerciali della Cina, alla stretta autoritaria su Hong Kong e agli abusi ai danni della minoranza uigura, oltre a criticare le crescenti pressioni cinesi per l'egemonia nella macro-regione asiatica, "incluse quelle ai danni di Taiwan". Il colloquio, che si è tenuto nella notte di ieri (ora Usa), è stato il primo tra i due leader dall'insediamento di Biden alla Casa Bianca, nella veste di 46mo presidente Usa. Durante la conversazione telefonica, Biden ha espresso i propri auguri al popolo cinese in occasione del Nuovo anno lunare. (segue) (Nys)