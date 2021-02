Giappone: coronavirus, monta il dibattito sull'ipotesi dei passaporti vaccinali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone intende utilizzare i certificati di avvenuta vaccinazione contro il coronavirus soprattutto per il traffico internazionale, nel timore che renderli obbligatori anche per l'accesso a ristoranti e pubblici esercizi sul territorio nazionale possa aprire le porte a discriminazioni nei confronti di quanti sceglieranno di non farsi vaccinare. Lo scrive il quotidiano "Nikkei". I piani del governo guidato dal premier Yoshihide Suga prevedono l'introduzione di certificati di vaccinazione digitali dal prossimo aprile, quando nel Paese dovrebbero iniziare le vaccinazioni delle fasce più anziane della popolazione. Una delle proposte allo studio del governo è di organizzare le vaccinazioni con la distribuzione di appositi coupon a livello locale, contenenti un codice QR da esibire ai centri per le vaccinazioni in fase di allestimento nel Paese. I certificati digitali di avvenuta vaccinazione verranno invece inviati agli smartphone dei soggetti cui è stato somministrato il vaccino. "E' in atto uno sforzo globale per la sistematizzazione dei certificati di vaccinazione per i viaggi internazionali", ha dichiarato Taro Kono, ministro incaricato della riforma amministrativa e della gestione del contrasto alla pandemia. "Se non ci adeguiamo, i cittadini giapponesi ne trarranno disagi". Nel Paese, però, monta già il dibattito sulle implicazioni dei certificati vaccinali per la privacy delle persone. "Potremmo assistere a problemi di discriminazione o pregiudizi, perciò dobbiamo procedere con cautela", ha recentemente dichiarato il ministro della Salute giapponese, Norihisa Tamura. Un recente emendamento alle norme per la gestione della pandemia affida alle autorità locali giapponesi il compito di vigilare per impedire discriminazioni sulla base della pandemia, anche se tale provvedimento pare riferirsi principalmente al rischio di discriminazione per quanti hanno contratto la Covid-19. (segue) (Git)