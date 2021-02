Giappone-Usa: accordo di massima su condivisione costi stazionamento truppe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giappone e Stati Uniti hanno raggiunto un'intesa di massima per la proroga di un anno dell'accordo esistente sulla condivisione dei costi di stazionamento delle forze Usa in territorio giapponese. Lo hanno riferito fonti del governo giapponese ieri, 10 febbraio. L'accordo prevede un contributo di circa 200 miliardi di yen (1,91 miliardi di dollari) da parte del Giappone per l'anno fiscale 2021 - più o meno in linea con quanto stanziato da Tokyo l'anno scorso - per il cosiddetto "sostegno della nazione ospite". L'annuncio di un accordo formale potrebbe giungere a breve, mentre i negoziati per la definizione del contributo per l'anno fiscale 2022 e seguenti riprenderanno ad aprile. L'attuale accordo quinquennale tra Giappone e Stati uniti scadrà il mese prossimo, al termine dell'attuale anno fiscale giapponese. Il Giappone ospita ad oggi un contingente di circa 55mila militari statunitensi, e i costi sostenuti in parte da Tokyo includono i servizi, il lavoro e l'addestramento. (Git)