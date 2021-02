Giappone: Olimpiadi, presidente Comitato organizzativo Mori verso le dimissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Comitato olimpico del Giappone ed ex primo ministro di quel Paese, Yoshiro Mori, rassegnerà le dimissioni dal proprio incarico, dopo una settimana di polemiche seguite a sue dichiarazioni di stampo sessista. Lo riferisce la stampa giapponese, secondo cui l'ex premier 83enne, che pur scusandosi aveva inizialmente rifiutato di fare un passo indietro, avrebbe ceduto a pressioni crescenti provenienti probabilmente anche dal governo giapponese, oltre alle critiche giunte dal Comitato olimpico internazionale. Il Comitato organizzatore dei Giochi di Tokyo avrebbe già offerto il ruolo di Mori all'84enne Saburo Kawabushi, ex presidente della Japan Football Association. Il cambio di direzione non è privo di complicazioni: giunge infatti a soli cinque mesi dalla data ufficiale di inizio delle Olimpiadi, se cui continuano però a gravare le incertezze legate alla pandemia. (segue) (Git)