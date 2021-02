Malesia: Pil in calo del 5,6 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo (Pil) della Malesia ha subito una contrazione del 3,4 per cento nel quarto trimestre 2020, che è risultato in una decrescita del 5,6 per cento nell'intero 2020. Lo ha annunciato la banca centrale di quel Paese oggi, 11 febbraio. Il calo registrato tra i mesi di ottobre e dicembre scorsi rappresenta la terza contrazione trimestrale consecutiva per la Malesia, che ha subito danni economici significativi a causa della pandemia di coronavirus. Il dato relativo al quarto trimestre 2020 è peggiore rispetto alle previsioni degli economisti, che si attendevano in media un calo del Pil nell'ordine del 3 per cento. Il 2020 è stato l'anno peggiore per l'economia della Malesia dal 1998, quando nel pieno della crisi finanziaria asiatica il Paese aveva scontato una recessione del 7,4 per cento. Nel 2019 il Pil malese è cresciuto del 4,3 per cento. Tutti i settori economici hanno registrato una contrazione nel quarto trimestre 2020 ad eccezione della manifattura, per effetto della debolezza dei consumi interni e della scarsità degli investimenti pubblici. (Fim)