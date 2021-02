Usa: Covid, vaccinazioni sospese a Los Angeles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco democratico di Los Angeles, Eric Garcetti, ha annunciato che le vaccinazioni contro il coronavirus verranno sospese in cinque centri di vaccinazione cittadini - incluso il principale, allestito presso il Dodger Stadium - a causa del progressivo esaurimento delle dosi di vaccino Moderna fornite alle autorità cittadini. "Vacciniamo più persone rispetto alle nuove dosi in arrivo qui a Los Angeles, e in questo momento sono molto preoccupato. Sono preoccupato come vostro sindaco che la distribuzione dei vaccini sia irregolare, imprevedibile e troppo spesso iniqua", ha detto Garcetti, riferendosi alla polemica per il presunto minore accesso alle vaccinazioni delle comunità afroamericane. Garcetti ha precisato che la sospensione delle somministrazioni non interesserà quanti hanno già ricevuto la prima dose del vaccino sviluppato da Moderna, e sono in attesa della seconda. (Nys)