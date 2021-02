Auto: Usa, General Motors prevede 2 miliardi di perdite per carenza chip semiconduttori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La carenza globale di chip semiconduttori potrebbe provocare una perdita di 2 miliardi di dollari per General Motors (Gm) già nel 2021. Lo ha osservato la stessa casa automobilistica, presentando oggi i guadagni conseguiti nel quarto trimestre. Gm ha registrato entrate per 37,5 miliardi di dollari contro i 36,12 miliardi previsti. La carenza di chip è legata alla chiusura degli stabilimenti di produzione imposta per ridurre i contagi da Covid-19. In via temporanea sono stati già chiusi gli impianti in Kansas, Canada e Messico, mentre la produzione in Corea del Sud è stata pesantemente tagliata. Anche la storica industria automobilistica statunitense Ford ha deciso di tagliare la produzione del suo pick-up F-150, una delle maggiori fonti d’introito per l’azienda, a causa della carenza di chip semiconduttori. Ford ha fatto sapere che taglierà la produzione di F-150 in uno stabilimento nell'area di Detroit, riducendo i turni di montaggio da tre a uno, mentre l’impianto di Kansas City passerà da tre a due turni di produzione. Per il “Wall Street Journal” la decisione di Ford denota una significativa escalation nel problema della carenza di chip, che ha sconvolto l'industria automobilistica a livello globale nelle ultime settimane. L'F-150 è il veicolo più venduto de Paese, nonché il volano dei profitti della Ford.(Nys)