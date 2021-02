Brasile: ambiente, vicepresidente Mourao conferma fine operazione militare in Amazzonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Brasile, Hamilton Mourao, ha informato che l'operazione "Brasile Verde", che vede le Forze armate impegnate in azioni a tutela della foresta amazzonica, non sarà rinnovata. Secondo quanto riferito da Mourao alla fine della quarta riunione del Consiglio nazionale per l'Amazzonia legale (Cnal), a partire dal 30 aprile i controlli e le attività di repressione dei reati ambientali, connessi principalmente alla deforestazione, tornerà di esclusiva competenza delle agenzie del ministero dell'Ambiente quali l'Istituto brasiliano dell'ambiente e delle risorse naturali rinnovabili (Ibama) e dell'Istituto Chico Mendes per la Biodiversità (ICMBio), oltre che della Polizia federale e delle forze di sicurezza federali e degli Stati. (segue) (Brb)