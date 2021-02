Usa: accusa impeachment, Trump sapeva di assalto al Congresso ma ignorò Fbi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il Senato ha decretato che il processo rientra nei parametri della costituzionalità. La camera alta del Congresso, dopo una discussione di circa quattro ore, ha votato a favore della legittimità costituzionale del processo con 56 voti a favore e 44 contrari, seguendo in gran parte le linee di demarcazione tra Partito democratico e Partito repubblicano. I seggi al Senato sono equamente divisi tra i due partiti: 50 ai democratici e 50 ai repubblicani. Per la condanna dell’ex inquilino della Casa Bianca non sarà tuttavia sufficiente la maggioranza semplice, come quella richiesta nel voto odierno. Serve una maggioranza qualificata dei due terzi dei senatori, cioè 67 voti. In altri termini, per stabilire la colpevolezza di Trump sarebbe necessario che 17 repubblicani si schierassero dalla parte dei democratici. L’accusa presenterà oggi immagini “inedite” dell’assalto al Campidoglio, probabilmente filmati delle telecamere di sicurezza del Campidoglio che mostrerebbero “l’estrema violenza” con la quale i sostenitori di Trump attaccarono la sede del Congresso di Washington lo scorso 6 gennaio. (segue) (Nys)