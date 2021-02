Usa: Cdc, indossare due mascherine anti-Covid migliora il livello di protezione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Indossare una mascherina qualsiasi riduce il rischio di infezione da coronavirus, ma indossare una maschera chirurgica più aderente o sovrapporre una maschera in tessuto a una maschera chirurgica può aumentare notevolmente il livello di protezione. E’ quanto sostengono i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie degli Stati Uniti (Cdc). Una nuova ricerca condotta dall'agenzia evidenzia che la trasmissione del virus può essere ridotta fino al 96,5 per cento se sia un individuo infetto che un individuo non infetto indossano maschere chirurgiche aderenti o una combinazione di panno e maschera chirurgica. Rochelle Walensky, direttrice dei Cdc, ha annunciato i risultati della ricerca durante il consueto incontro sul coronavirus con i giornalisti alla Casa Bianca, invitando i cittadini Usa a indossare "una maschera ben aderente" che abbia due o più strati. "Con casi di ospedalizzazione e decessi ancora molto alti – ha spiegato Walensky - non è il momento di modificare i requisiti delle mascherine”. E ha aggiunto: "Le mascherine funzionano e funzionano quando hanno una buona vestibilità e sono indossate correttamente”.(Nys)