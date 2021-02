Usa-Turchia: Washington rinnova appello per rilascio attivista e imprenditore Kavala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti rinnovano il proprio appello alla Turchia affinché Osman Kavala, imprenditore e attivista attualmente detenuto, venga rilasciato immediatamente. Lo ha detto Ned Price, portavoce del dipartimento di Stato Usa. “Le pretese accuse contro Kavala, la sua detenzione e i continui ritardi nella conclusione del processo, anche attraverso la fusione di diversi capi d’imputazione contro di lui, minano il rispetto dello stato di diritto e della democrazia”, si legge in una nota del dicastero. “Esortiamo la Turchia a rispettare le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo e ad assicurare una risoluzione giusta, trasparente e rapida del caso in linea con le sue leggi nazionali e gli obblighi internazionali”, conclude Price. Kavala, imprenditore e attivista turco per i diritti umani è sotto accusa a seguito del fallito colpo di Stato contro il presidente Recep Tayyip Erdogan del 15 luglio 2016. Kavala è in carcere nella prigione di Silivri, a Istanbul, dal novembre 2017, quando è stato arrestato in connessione con il tentato golpe e con le proteste del 2013 a Gezi Park.(Nys)