Usa-Cina: primo colloquio telefonico tra i presidenti Biden e Xi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la Casa Bianca, durante il colloquio telefonico Biden "ha affermato le priorità di tutelare la sicurezza, la prosperità, la salute e lo stile di vita dei cittadini americani, e di preservare un Indo-pacifico libero e aperto". Proprio ieri, 10 febbraio, il dipartimento della Difesa Usa ha annunciato l'istituzione di una task force sulla Cina, che dovrebbe assistere la nuova amministrazione presidenziale nella ridefinizione delle politiche nei confronti della prima potenza asiatica. Il colloquio tra i due capi di Stato a pochi giorni dall’intervista all’emittente “Cbs” in cui Biden, dopo aver assicurato che gli Usa non si sottrarranno al confronto con la Cina, aveva parlato del capo dello Stato cinese dicendo che in lui "non c'è un briciolo di democrazia". Xi si è congratulato con Biden per l’elezione a presidente degli Stati Uniti il 25 gennaio scorso, a cinque giorni dall’inaugurazione. "Promuovere uno sviluppo sano e stabile delle relazioni Cina-Stati Uniti non solo risponde agli interessi fondamentali dei popoli in entrambi i paesi, ma soddisfa anche le aspettative comuni della comunità internazionale", ha affermato Xi nel suo messaggio. (segue) (Nys)