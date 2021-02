Germania-Russia: ministro Esteri Maas, possibili sanzioni per caso Navalnyj ma no a stop Nord Stream 2 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 22 febbraio prossimo i ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Ue discuteranno di ulteriori sanzioni contro la Russia per il caso Navalnyj. Intanto, Maas si è opposto a misure punitive contro Mosca al Consiglio d'Europa. “Con l'adesione della Russia al Consiglio d'Europa, milioni di cittadini russi hanno ancora accesso alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Dovremmo togliere loro questo accesso?”, ha chiesto il capo della diplomazia di Berlino. Allo stesso tempo, Maas ha accusato le autorità russe di occultamento, disinformazione e negazione della propria responsabilità dopo l'avvelenamento subito dall'oppositore del Cremlino in patria. Con l'arresto dell'attivista avvenuto al suo rientro a Mosca, per Maas la Russia intende “trasformare la vittima in un colpevole”. Il ministro tedesco ha, quindi, nuovamente chiesto l'immediato rilascio di Navalnyj e dei suoi sostenitori arrestati in Russia negli ultimi giorni. L'oppositore era rientrato in Russia da Berlino, dove si trovava dalla scorsa estate in cura presso il policlinico universitario della Charité dopo l'attentato subito in patria. (Geb)