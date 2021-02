Usa: Biden annuncia creazione task force Pentagono sulla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato la creazione una task force del dipartimento della Difesa, progettata per affrontare al meglio le nuove sfide poste dalla Cina. L'inquilino della Casa Bianca, durante la prima visita ufficiale al Pentagono assieme alla vice Kamala Harris, ha spiegato che il nuovo organismo si occuperà di tutti gli aspetti relativi ai rapporti tra Washington e Pechino, dai diritti umani alla tecnologia. "Non esiteremo a usare forza se necessario", ha detto Biden all'inizio del suo intervento, esprimendo inoltre soddisfazione per la notizia della scarcerazione, in Arabia Saudita, dell'attivista per i diritti delle donne Loujain al-Hathloul. (Nys)