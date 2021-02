Usa: Castor, non è stata provata alcuna connessione fra Trump e l'assalto al Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bruce Castor, avvocato difensore dell'ex presidente Usa Donald Trump, ha affermato che i “manager” del processo di impeachment ai danni del suo assistito hanno “fallito” nel tentativo di collegare l’ex inquilino della Casa Bianca alle azioni dei rivoltosi che il 6 gennaio scorso hanno fatto irruzione al Campidoglio degli Stati Uniti. Lo riferisce l’emittente “Cnn”. “Non ho appreso nulla che non sapessi già”, ha detto Castor. “Sappiamo che una folla ha raggiunto il Campidoglio e ha provocato il caos nell'edificio. Sto aspettando che colleghino questa cosa al presidente Trump, finora non è successo ", ha aggiunto. Rispondendo a domanda sui video inediti presentati oggi dai deputati dem incaricati della messa in stato d’accusa, Castor ha affermato: “Avrebbero un impatto emotivo su qualsiasi giuria. Ma ci sono due facce della medaglia e non abbiamo ancora giocato la nostra”. (segue) (Nys)