Usa: Castor, non è stata provata alcuna connessione fra Trump e l'assalto al Congresso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Immagini inedite dell’assalto al Congresso degli Stati Uniti del 6 gennaio sono state mostrate oggi nell’Aula del Senato durante il secondo giorno del processo di impeachment contro l’ex Trump, accusato di aver istigato la folla di suoi sostenitori a fare irruzione in Campidoglio per interrompere la certificazione del voto elettorale. Negli scontri tra polizia e assalitori sono morte cinque persone. La deputata democratica Stacey Plaskett ha fatto vedere le immagini inedite dell'evacuazione dell’ex vicepresidente Mike Pence e della sua famiglia, ricordando che i facinorosi volevano “impiccarlo” per non essersi opposto alla certificazione della vittoria di Joe Biden alle elezioni del 3 novembre 2020. In un audio, presentato in Aula, si sente invece la voce di un collaboratore della presidente della Camera, Nancy Pelosi, con la quale cercava di nascondersi dai rivoltosi. "Se l'avessero trovata erano pronti ad ucciderla", ha spiegato Plaskett. Un altro dei “manager” dell’impeachment, il deputato Eric Swalwell, ha raccontato di fronte ai senatori di aver mandato un messaggio alla moglie prima che i rivoltosi facessero irruzione. Dopo che la sicurezza aveva intimato a deputati e senatori, riuniti in sessione congiunta, di ripararsi sotto le scrivanie “mandai un sms a mia moglie” e “Immagino che molti di voi abbiano mandato messaggi simili", ha detto Swalwell. (Nys)