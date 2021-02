Usa: torna al Congresso ipotesi commissione “riparatoria” per danni schiavitù

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torna a farsi strada al Congresso federale degli Stati Uniti l’ipotesi di incaricare una commissione nazionale di esaminare l'impatto della schiavitù sui discendenti di milioni di schiavi africani e di valutare possibili riparazioni in tal senso. Lo riferisce il quotidiano “Washington Post”, sottolineando che la deputata afroamericana Shelia Jackson Lee (democratica del Texas) ha annunciato la reintroduzione della legge Hr 40, proposta alla Camera a marzo 2019, per creare la commissione per le riparazioni. La prossima settimana la sottocommissione della Camera per la Costituzione, i diritti e le libertà civili la ascolterà in audizione. La commissione riparazioni studierà la storia della schiavitù e il ruolo svolto dai governi federali e statali nel sostenere la discriminazione razziale contro i discendenti degli africani ridotti in schiavitù.(Nys)