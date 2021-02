Kosovo: campagna elettorale, Ldk e Vetevendosje fiduciosi in vista del voto del 14 febbraio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Impegnati nella campagna elettorale, il leader del movimento Vetevendosje e la presidente ad interim del Kosovo, Vjosa Osmani, erano ieri a Kamenica e Vitia, e hanno detto di aver bisogno di una vittoria che consenta al partito di avere oltre 61 parlamentari nella nuova legislatura. In un videomessaggio Kurti ha detto che la campagna elettorale di Vetevendosje può essere riassunta in due parole: giustizia e occupazione. "Giustizia non solo nei tribunali ma in tutta la società e non lavorare solo per il bene dell'occupazione ma del lavoro professionale. I nostri cittadini, soprattutto le giovani generazioni, hanno bisogno di una vita dignitosa nel loro Paese. Ecco perché queste elezioni sono importanti, quindi quello del febbraio 14 è un referendum", ha detto Kurti. Il leader in carica del Partito democratico del Kosovo (Pdk), Enver Hoxhaj, ha criticato i precedenti governi per la cattiva gestione della pandemia di Covid-19 e si è anche impegnato a lavorare per migliorare la qualità del sistema educativo. "Non ci può essere un'istruzione di qualità senza aumentare gli stipendi degli insegnanti", ha detto presentando il programma del suo partito. "Abbiamo deciso di aumentare gli stipendi delle elementari a 700 euro, 800 per quelli della secondaria e 1.800 euro per quanto riguarda i professori universitari", ha spiegato Hoxhaj. (Alt)