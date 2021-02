Kosovo: premier Hoti, Ldk otterrà risultato migliore a elezioni del 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega democratica del Kosovo (Ldk) otterrà alle elezioni parlamentari di domenica 14 febbraio un risultato migliore rispetto a quello raggiunto nel 2019 grazie al lavoro svolto dal governo negli ultimi mesi. Lo ha detto il leader dell'Ldk e premier kosovaro uscente, Avdullah Hoti, all'emittente "Kohavision". Hoti ha aggiunto che l'Ldk non ha pregiudiziali nei confronti di alcun partito politico in Kosovo. "In linea di principio non abbiamo linee rosse perché crediamo che ciò non serva la stabilità del Paese e il panorama politico", ha spiegato il capo di governo che sull'accordo finale tra Kosovo e Serbia ha sottolineato come questo debba includere il riconoscimento reciproco. Inoltre Hoti ha sollevato la questione delle persone scomparse nel processo di dialogo. "Abbiamo concordato che la Serbia fornisca al Kosovo tutte le fonti di informazione sulle persone scomparse. La questione è stata negoziata e conclusa", ha dichiarato. Sulla questione dell'Associazione dei comuni a maggioranza serba, Hoti ha detto che i cittadini sono stati "fuorviati" da altri partiti politici e che l'argomento non farà parte dei colloqui con la Serbia. (segue) (Alt)