Kosovo: sondaggio elezioni, Movimento Vetevendosje primo con il 40,95 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento Vetevendosje è la prima forza politica del Kosovo in termini di consensi in vista delle elezioni di domenica 14 febbraio. E' quanto emerge dall'ultimo sondaggio condotto dall'Istituto Pipos per l'emittente televisiva "Klan Kosova", secondo cui il Vetevendosje sarebbe primo con il 40,95 per cento dei consensi. Seconda forza politica, secondo il sondaggio, è invece il Partito democratico del Kosovo (Pdk) con il 22,03 per cento; seguito dalla Lega democratica del Kosovo (Ldk), partito di governo uscente, al 19,35 per cento. Tutti gli altri partiti sarebbe sotto la soglia del 10 per cento: l'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) al 7,8 per cento; mentre l'Iniziativa socialdemocratica (Nisma), con il 3,15 per cento, rimarrebbe fuori dal nuovo Parlamento di Pristina. Secondo i dati del sondaggio, il Vetevendosje otterrebbe quindi 45 deputati, il Pdk 25, l'Ldk 21 e l'Aak 9 mentre 20 seggi andrebbero ai partiti rappresentanti delle minoranze etniche del Kosovo. (segue) (Alt)