Serbia-Kosovo: Lajcak (Ue), dialogo non riprenderà prima dell'estate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il riconoscimento del Kosovo da parte della Serbia è l'unica strada per arrivare ad un accordo finale sulla normalizzazione dei rapporti, ha dichiarato in precedenza la presidente kosovara ad interim, Vjosa Osmani, commentando la lettera inviata dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden al capo dello Stato serbo Aleksandar Vucic. Nella lettera, inviata da Biden a Vucic in occasione della festa nazionale serba del 15 febbraio, il titolare della Casa Bianca elogia i progressi fatti dalla Serbia lungo il cammino di integrazione europea, incoraggiando al contempo Belgrado a "intraprendere duri passi in avanti per raggiungere lo scopo" che include "il raggiungimento di un accordo comprensivo sulla normalizzazione dei rapporti con il Kosovo basato sul reciproco riconoscimento". (segue) (Alt)