Governo: ecco le modalità con cui votare domani su piattaforma Rousseau

- "Dalle ore 10 alle ore 18 di domani 11 febbraio 2021 gli iscritti aventi diritto di voto saranno chiamati a esprimersi sulla piattaforma Rousseau su un eventuale supporto a un governo presieduto da Mario Draghi. Potranno votare solo gli iscritti da almeno sei mesi, con documento certificato. Ciascun iscritto può verificare il proprio stato di iscrizione facendo login e controllando il bollino colorato accanto al nome: se il bollino è verde l’utente è certificato e abilitato al voto. Tutti coloro che avessero bisogno di supporto possono consultare la pagina delle Faq su Rousseau e aprire eventualmente un ticket per richiedere assistenza o scrivere in chat privata sulla pagina Facebook". E' quanto scrive il capo politico del Movimento cinque stelle, Vito Crimi, in un post pubblicato sul blog delle Stelle. (Rin)