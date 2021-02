Governo: Di Maio, italiani hanno chiesto a M5s di incidere, non di puntare il dito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Responsabilità significa sentirsi sulle spalle il peso di milioni di italiani che hanno enormi difficoltà in questo momento. Il nostro destino non è il disimpegno: abbiamo ottenuto un consenso per cui gli italiani ci hanno chiesto di incidere, non di puntare il dito". Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, ed ex capo politico del Movimento cinque stelle, Luigi Di Maio, durante una diretta Facebook. (Rin)