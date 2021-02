Governo: Di Maio, dobbiamo partecipare a esecutivo Draghi, mi fido di Beppe Grillo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo partecipare a questo governo per difendere quanto ottenuto, ma anche per spendere bene quello che abbiamo conquistato da Giuseppe Conte in sede europea, con i 209 miliardi di euro del Recovery fund". Lo ha sottolineato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, ed ex capo politico del Movimento cinque stelle Luigi Di Maio, durante una diretta Facebook, in merito ad un esecutivo guidato da Mario Draghi. "Ci sono tanti dubbi, ma mi fido di noi e mi fido di voi, mi fido di Beppe Grillo perché se dice di andare in una direzione, vede lunghissimo", ha proseguito Di Maio. (Rin)