Difesa: Usa e Turchia effettuano esercitazione aerea e navale congiunta nel Mar Nero

- Due cacciatorpedinieri lanciamissili della Marina degli Stati Uniti, due fregate della Marina turca e aerei da caccia e ricognizione hanno effettuato esercitazioni militari congiunte nel Mar Nero. Lo ha reso noto la Sesta flotta Usa. "I cacciatorpedinieri missilistici Porter e Donald Cook hanno partecipato ad esercitazioni congiunte aeree e di superficie nel Mar Nero con le fregate turche Orucreis e Turgutreis, due caccia F-16 turchi e aerei da ricognizione", si legge nella nota. Le navi e gli aerei della Marina degli Stati Uniti si sono uniti alle forze marittime turche in un'esercitazione integrata per la guerra aerea, sottomarina e di superficie. “Accogliamo con favore questa opportunità per le navi Donald Cook e Porter di condurre esercitazioni con le forze armate turche nel Mar Nero. In qualità di alleati della Nato, condividiamo un impegno per la pace e la stabilità in Europa e in Medio Oriente ", ha commentato nel comunicato l'ambasciatore degli Stati Uniti in Turchia David Satterfield.(Tua)