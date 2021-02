Governo: Di Maio, mi fido di Conte, non è stato assolutamente giusto farlo cadere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi fido di Giuseppe Conte e lo apprezzo ancora di più perché oggi non era scontato che lui dicesse votate si sulla piattaforma Rousseau". Lo ha affermato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, ed ex capo politico del Movimento cinque stelle Luigi Di Maio, durante una diretta Facebook, a proposito del premier dimissionario. "Credo che non sia stato assolutamente giusto farlo cadere", ha continuato Di Maio, "era un presidente del Consiglio ed è una persona in cui crediamo e che continuiamo a sostenere. Quando ha detto votate sì per il bene e la responsabilità del Paese, ho imparato ancora di più cosa vuole dire essere uomo delle istituzioni, vicini alle istituzioni". (Rin)