Governo: Di Maio, andare all'opposizione? Di noi stessi?

- "Qualcuno dice andiamo all'opposizione. Ma all'opposizione di che, di noi stessi?". Lo ha sottolineato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, ed ex capo politico del Movimento cinque stelle Luigi Di Maio, durante una diretta Facebook. "Qualcuno spera nel tanto peggio tanto meglio, io no - ha proseguito Di Maio -. Tante volte ci è capitato di dover scegliere in questi anni. Io, sopra a tutto, ho imparato che si mette il bene dell'Italia, ed è un bene se il Movimento cinque stelle con 300 parlamentari sta in maggioranza, perché così può influenzare le scelte di tutti gli altri partiti che il presidente incaricato deciderò di chiamare a sé". (Rin)