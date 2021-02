Usa: accusa impeachment, Trump sapeva di assalto al Congresso ma ignorò Fbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, era a conoscenza dei preparativi in corso sui social e sui forum online per l’assalto al Campidoglio verificatosi il 6 gennaio scorso, ma l'amministrazione ignorò gli allarmi del Federal bureau of investigation (Fbi) sulla credibilità delle minacce. Lo ha detto la deputata democratica Stacey Plaskett, uno dei nove membri della Camera dei rappresentanti responsabili dell'accusa nel processo di impeachment in corso al Senato contro l’ex inquilino della Casa Bianca. L'accusa ha suffragato la tesi per cui Trump aveva cominciato a preparare la sua campagna mediatica sui presunti brogli elettorali già 5-6 mesi prima dell'attacco al Campidoglio presentando un montaggio di video dei suoi comizi e dei suoi messaggi via social. L’ex presidente è accusato di “incitamento alla rivolta” per i fatti del Campidoglio, dove il 6 gennaio un gruppo di suoi sostenitori ha fatto per interrompere la certificazione del voto elettorale. Durante gli scontri hanno perso la vita cinque persone. (segue) (Nys)